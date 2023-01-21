В Стокгольме проходят демонстрации против договоренностей с Турцией и вступления в НАТО

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и ратификацией Турцией заявки на членство, проходят в субботу в шведской столице. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

На центральной площади города Норра Банторгет проходит запланированный марш в знак протеста против президента Турции Тайипа Эрдогана и вступления Швеции в НАТО. В демонстрации, организованной Курдским демократическим общественным центром, участвуют также инициаторы акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Ранее они подвесили куклу, изображающую Эрдогана, вверх ногами возле мэрии Стокгольма. Участники акции с флагами курдских организаций идут к Медборгарплатсен в южной части города. В руках у них плакаты с лозунгом: «Никаких солдат и оружия для вооруженных сил НАТО». Как сообщает газета «Экспрессен», в рамках акции демонстранты прошлись по баннеру с портретом Эрдогана.