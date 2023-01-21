В Стокгольме проходят демонстрации против договоренностей с Турцией и вступления в НАТО
20:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и ратификацией Турцией заявки на членство, проходят в субботу в шведской столице. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.
На центральной площади города Норра Банторгет проходит запланированный марш в знак протеста против президента Турции Тайипа Эрдогана и вступления Швеции в НАТО. В демонстрации, организованной Курдским демократическим общественным центром, участвуют также инициаторы акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Ранее они подвесили куклу, изображающую Эрдогана, вверх ногами возле мэрии Стокгольма. Участники акции с флагами курдских организаций идут к Медборгарплатсен в южной части города. В руках у них плакаты с лозунгом: «Никаких солдат и оружия для вооруженных сил НАТО». Как сообщает газета «Экспрессен», в рамках акции демонстранты прошлись по баннеру с портретом Эрдогана.
НОВОСТИ
- 20:30 21.01.2023
- Президент Болгарии призвал не поставлять оружие Украине
- 19:30 21.01.2023
- Додон назвал опасными призывы президента Молдавии к вхождению в НАТО
- 19:00 21.01.2023
- Карл III не будет одеваться по моде XVII века на церемонии коронации — СМИ
- 18:30 21.01.2023
- Все люди с застрявшего в горах Сочи аэростата спасены и находятся в безопасности
- 18:00 21.01.2023
- МИД РФ назвал лицемерным заявление Борреля с критикой выступления Лаврова
- 17:30 21.01.2023
- Марш «Это не наша война» против втягивания Польши в конфликт на Украине проходит в Варшаве
- 17:00 21.01.2023
- Украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2 — Минобороны Украины
- 16:00 21.01.2023
- В Москве выявили 1 921 случай заражения коронавирусом за сутки
- 15:00 21.01.2023
- Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе «новой Отечественной»
- 14:00 21.01.2023
- ООН передергивает факты о черноморской инициативе — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать