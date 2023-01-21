Президент Болгарии призвал не поставлять оружие Украине
20:30 21.01.2023 Источник: РБК
Поставки Украине западного вооружения грозят глобальным конфликтом, заявил президент Болгарии Румен Радев Darik Radio.
«Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт», — сказал Радев. По его словам, любой, кто отстаивает противоположное мнение, плохо знаком с политическими и историческими корнями конфликта на Украине.
Радев добавил, что в то время как более богатые, чем Болгария, страны Европы могут позволить себе посылать Украине оружие и вести «войну на экономическое и социальное истощение», большая часть болгар находятся за чертой хорошей жизни. «Моя обязанность как президента — думать и быть солидарным с этими людьми», — заявил болгарский лидер.
Радев также отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой идеологическая обработка населения проводилась с использованием лозунга «война это мир». РБК
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