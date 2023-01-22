Киев намерен уничтожить промышленность Запорожья - Рогов
09:25 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, опорными пунктами военных стали не только «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые находятся «под контролем укравшего их [украинского бизнесмена] Рената Ахметова», который поддерживает боевиков «Азова» (запрещен в РФ). «Мы помним историю с „Азовсталью“ и чем она закончилась для Ахметова. Выводов и уроков он не делает, продолжая превращать предприятия в опорные пункты боевиков и крепости. Но теперь, помимо этих предприятий, в Запорожье переданы под контроль армии и всевозможных нацистов и машиностроительные предприятия. Фортификационные сооружения и бункеры строятся на „Запорожтрансформаторе“ на правом берегу города Запорожья, на „Искре“, „Моторсичи“ и многих других. По сути режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — сказал он.
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