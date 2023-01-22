В доме Байдена обнаружены новые конфиденциальные документы - адвокат
09:35 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как он уточнил, сотрудникам ведомства ранее был предоставлен «полный доступ» к дому Байдена, в том числе к его «личным заметкам». По словам Бауэра, сотрудники Минюста США в ходе проверки в пятницу изъяли ряд материалов, которые, как они посчитали, касаются данной проверки, включая «шесть предметов». По словам юриста, речь, в частности, идет о документах «с пометками о конфиденциальности и сопутствующих материалах». По его словам, «некоторые из них относятся к периоду работы президента в Сенате [Конгресса США], а некоторые — к тому времени, когда он был вице-президентом» Соединенных Штатов.
Ранее в январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год — до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена.
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