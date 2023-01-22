Глава МИД Венгрии признал, что его стране необходимы нефть и газ из РФ
10:40 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В политике важны география и реальность. Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из России, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения в ЕС», — сказал министр, подчеркнув, что Будапешт защищает свои национальные интересы.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Сийярто указал, что Венгрия выступает в поддержку Киева, «когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете». «Мы хотим мира как можно скорее. И мы все знаем, что для установления мира необходимо, чтобы американцы и россияне разговаривали друг с другом», — отметил глава МИД Венгрии. В частности, перед политиками из Германии, США и Франции «должна стоять задача создать обстоятельства» для урегулирования, считает он.
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