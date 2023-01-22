Американский политик назвала помощь США Украине «крупнейшей аферой»

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский политик Лаверн Спайсер в субботу резко раскритиковала сообщения о голоде на Украине, призвав обратить внимание на внутренние проблемы США.



«Спросите меня переживаю ли я сколько-нибудь о голоде на Украине в тот момент, когда каждый день тысяча людей выстраиваются в очередь за бесплатной раздачей еды в Майами», — написала она в «Твиттере».



Политик также назвала американскую помощь Украине «крупнейшей аферой» на ее памяти.



Спайсер выдвигалась на выборы в Палату представителей Конгресса США от республиканцев, но проиграла праймериз.



