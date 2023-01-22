Киев сообщил, что ВСУ получили британский вертолет Sea King
12:00 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине», — цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Алексея Резникова.
23 ноября газета «Таймс» со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что власти Соединенного Королевства передадут Киеву три вертолета Sea King.
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