Киев сообщил, что ВСУ получили британский вертолет Sea King

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили британский спасательный вертолет Sea King («Си кинг»). Об этом в субботу украинское министерство обороны сообщило в своем телеграм-канале.



«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине», — цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Алексея Резникова.



23 ноября газета «Таймс» со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что власти Соединенного Королевства передадут Киеву три вертолета Sea King.



