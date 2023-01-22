США: Три морпеха предстанут перед судом за участие в штурме Капитолия
12:10 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информации издания, в среду официальные обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и нарушении общественного порядка были предъявлены капралу Мике Кумеру, сержанту Джошуа Абейту и сержанту Доджу Дейлу Хеллонену. По данным суда, 6 января они, действуя вместе, проникли в Капитолий и находились там 52 минуты. Кумер в переписке, обнаруженной в его телефоне, утверждал, что президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году были фальсифицированы, и заявлял, что ждет «второй гражданской войны». Военнослужащие внутри Капитолия, как следует из записей видеонаблюдения, занимались вандализмом.
«Нью-Йорк таймс» не уточняет, какое наказание может грозить обвиняемым, поскольку они являются действующими военнослужащими и их дела могут быть переданы военным органам правосудия. Ранее за участие в штурме Капитолия обвинения были выдвинуты против только одного действующего военнослужащего — майора Корпуса морской пехоты Кристофера Варнагириса, который, согласно выводам суда, напал на сотрудника полиции Капитолия. Среди примерно 940 осужденных за участие в событиях 6 января 2021 года 118 бывших военнослужащих.
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