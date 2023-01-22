Разрыв связей с КНР не отвечал бы интересам ФРГ - правящая партия
13:45 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отделение нашей экономики от китайского рынка не сказалось бы положительным образом на рабочих местах в Германии», — заявил изданию министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия). «Наше место займут другие», — добавил он. В ближайшие годы и десятилетия, по словам главы Минфина ФРГ, другие мировые регионы и рынки должны будут «постепенно» становиться более важными [для ФРГ], чтобы уменьшить [ее] зависимость [от КНР]. «Для этого необходимо улучшить политические условия», — констатировал он.
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