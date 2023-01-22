0
0
114
НОВОСТИ

В 2022 году из ВС Британии уволились более 16 тысяч военнослужащих - СМИ

14:50 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 16 тысяч британских военнослужащих покинули в 2022 году ряды вооруженных сил, что стало максимальным показателем за последние 6 лет. Об этом сообщила газета «Миррор».

По ее информации, число новобранцев в свою очередь составило 12 тысяч, что на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году. Как отмечается в материале, размещенном в субботу вечером на сайте издания, в качестве основной причины увольнения со службы военные называют некомфортные жилищные условия и отсутствие реального роста заработной платы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 22.01.2023
В мире может проявиться новый альянс из стран, «которых достали американцы» - Медведев
0
33
13:55 22.01.2023
В Японии увеличилось количество кибератак вдвое - СМИ
0
194
13:45 22.01.2023
Разрыв связей с КНР не отвечал бы интересам ФРГ - правящая партия
0
212
12:10 22.01.2023
США: Три морпеха предстанут перед судом за участие в штурме Капитолия
0
300
12:00 22.01.2023
Киев сообщил, что ВСУ получили британский вертолет Sea King
0
336
10:50 22.01.2023
Американский политик назвала помощь США Украине «крупнейшей аферой»
0
463
10:40 22.01.2023
Глава МИД Венгрии признал, что его стране необходимы нефть и газ из РФ
0
396
09:35 22.01.2023
В доме Байдена обнаружены новые конфиденциальные документы - адвокат
0
420
09:30 22.01.2023
Через полтора-два месяца пройдут парламентские слушания о запрете вейпов в РФ
0
480
09:25 22.01.2023
Киев намерен уничтожить промышленность Запорожья - Рогов
0
511

Возврат к списку