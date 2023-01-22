В 2022 году из ВС Британии уволились более 16 тысяч военнослужащих - СМИ
14:50 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, число новобранцев в свою очередь составило 12 тысяч, что на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году. Как отмечается в материале, размещенном в субботу вечером на сайте издания, в качестве основной причины увольнения со службы военные называют некомфортные жилищные условия и отсутствие реального роста заработной платы.
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