В 2022 году из ВС Британии уволились более 16 тысяч военнослужащих - СМИ

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 16 тысяч британских военнослужащих покинули в 2022 году ряды вооруженных сил, что стало максимальным показателем за последние 6 лет. Об этом сообщила газета «Миррор».



По ее информации, число новобранцев в свою очередь составило 12 тысяч, что на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году. Как отмечается в материале, размещенном в субботу вечером на сайте издания, в качестве основной причины увольнения со службы военные называют некомфортные жилищные условия и отсутствие реального роста заработной платы.



