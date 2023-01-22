В мире может проявиться новый альянс из стран, «которых достали американцы» - Медведев

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад готов неопределенно долго пытаться измотать или уничтожить Россию и в мире может сложиться новый военный альянс. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в воскресенье.



«Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше — уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое», — написал Медведев, призвав не предаваться иллюзиям. Он предложил два вывода.



Во-первых, написал Медведев, «будет очень непросто». Во-вторых, «в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы» их союзники. «Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно», — считает зампред СБ РФ.



