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США не понравилось решение ФРГ по танкам Leopard для Украины - СМИ

15:45 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard («Леопард») вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурной была реакция Соединенных Штатов, сообщила в воскресенье газета «Зюддойче цайтунг».

По ее информации, особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на американской базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2 («Леопард-2»). Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

По данным источников издания из правительства США, Остин во внутреннем отчете описал ход своих переговоров в Берлине. Особое значение, как отмечает газета, имела встреча с главой ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом, который считается ключевой фигурой для позиции Германии. По данным «Зюддойче цайтунг», шеф Пентагона, который пробыл в ведомстве федерального канцлера дольше, чем планировалось, вступил в ожесточенный спор со Шмидтом. Встреча выдалась напряженной.

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