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Из-за инцидента с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело - СК РФ

16:45 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин из-за инцидента с воздушным шаром в Сочи, сообщили в воскресенье в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Днем в субботу воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На их поиски был направлен вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели, прибыв на место, установили, что пассажиры самостоятельно покинули аэростат, начались их поиски. Позже спасатели нашли всех взрослых и детей. Никому из них помощь не потребовалась.

«Западным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае в отношении двоих мужчин. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

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