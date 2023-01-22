Из-за инцидента с воздушным шаром в Сочи возбуждено уголовное дело - СК РФ
16:45 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в субботу воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На их поиски был направлен вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели, прибыв на место, установили, что пассажиры самостоятельно покинули аэростат, начались их поиски. Позже спасатели нашли всех взрослых и детей. Никому из них помощь не потребовалась.
«Западным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае в отношении двоих мужчин. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
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