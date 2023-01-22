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Под новой Каховкой из-за обстрела ВСУ остались без света восемь населенных пунктов

17:05 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру под Новой Каховкой, повредив линию электропередачи и оставив без света восемь населенных пунктов Херсонской области, сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале администрация города. В половине населенных пунктов подача электроэнергии восстановлена.

«В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное, Масловка. На данный момент силами работников ГУП „Херсоноблэнерго“ восстановлено электроснабжение в населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сел Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывки», — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новой Каховке. «Без электричества в Новой Каховке остались ул. Сосновая, дома 1-11, пр. Днепровский, дома 167-191», — сообщили власти города.

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