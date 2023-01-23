ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке — «Скай ньюс»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название — Бахмут) в жилой застройке. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент британского телеканала «Скай ньюс» Алекс Росси.

«Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров», — сказал репортер, показав кадры размещенных в жилых дворах украинских танков.

Он отметил, что, согласно информации украинских военнослужащих, российские войска сейчас находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города.