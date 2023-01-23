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Конфликт вокруг Украины выявил слабость мирового порядка и Совбеза ООН — Кисида

09:05 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины выявила слабость мирового порядка в его нынешнем состоянии и недостатки функционирования Совета Безопасности ООН, поскольку она не смогла противостоять брошенным вызовам. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Были выявлены недостатки функционирования Совбеза ООН в ответ на вызов международному мирному порядку (имеется в виду СВО РФ — прим. ТАСС), основанному на верховенстве права, который поддерживал мир. Кроме того, стало очевидным ослабление международного мирного порядка: некоторые страны используют эту возможность для укрепления своих связей с Россией, преследуют практические выгоды в энергетической и других областях, а также продвигают ракетно-ядерные разработки», — сказал Кисида.

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