Конфликт вокруг Украины выявил слабость мирового порядка и Совбеза ООН — Кисида
09:05 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг Украины выявила слабость мирового порядка в его нынешнем состоянии и недостатки функционирования Совета Безопасности ООН, поскольку она не смогла противостоять брошенным вызовам. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Были выявлены недостатки функционирования Совбеза ООН в ответ на вызов международному мирному порядку (имеется в виду СВО РФ — прим. ТАСС), основанному на верховенстве права, который поддерживал мир. Кроме того, стало очевидным ослабление международного мирного порядка: некоторые страны используют эту возможность для укрепления своих связей с Россией, преследуют практические выгоды в энергетической и других областях, а также продвигают ракетно-ядерные разработки», — сказал Кисида.
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