Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят - Зеленский

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", - сказал Зеленский в интервью, размещенном в воскресенье в соцсети. Зеленский также добавил, что поставка танков мотивирует ВСУ.

В пятницу замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ уступают российским войскам по количеству некоторых видов вооружений. По его словам, у ВСУ "большая диспропорция" в сравнении с ВС РФ, а именно - "один к трем или один к пяти и более".