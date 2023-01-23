Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят - Зеленский
09:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", - сказал Зеленский в интервью, размещенном в воскресенье в соцсети. Зеленский также добавил, что поставка танков мотивирует ВСУ.
В пятницу замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ уступают российским войскам по количеству некоторых видов вооружений. По его словам, у ВСУ "большая диспропорция" в сравнении с ВС РФ, а именно - "один к трем или один к пяти и более".
НОВОСТИ
- 21:00 21.01.2023
- ВСУ провели учения на белорусской границе - СМИ
- 13:00 21.01.2023
- ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области
- 21:20 20.01.2023
- В администрации США не советуют Украине начинать наступление, пока не будет поставлено новое вооружение
- 20:00 20.01.2023
- У Киева есть «относительно короткое окно», чтобы провести успешное наступление – Глава КНШ США
- 16:12 20.01.2023
- На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий — Рогов
- 15:32 20.01.2023
- Ряд стран ЕС готовы предоставить Украине танки и боевое оружие — Боррель
- 15:12 20.01.2023
- Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии, погибли боевики оппозиции
- 13:05 20.01.2023
- У ВСУ пока есть резерв для восполнения своих больших потерь в Донбассе — Марочко
- 12:05 20.01.2023
- Под Херсоном уничтожен расчет ВСУ, обстреливавший Голую Пристань
- 09:05 20.01.2023
- Вопрос поставок танков Украине не был решен на встрече глав МО США и Германии — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать