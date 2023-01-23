Новые правила уплаты НДФЛ повлияли на размер аванса - СМИ
09:32 23.01.2023 Источник: Российская газета
Многие, получившие аванс за январь работники, обнаружили, что он стал меньше. Дело в том, что с 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. По большей части это чисто техническая история, касающаяся организаций и добавляющая работы бухгалтерам. Работник все равно получит то, что ему причитается. Общая сумма зарплаты не изменится.
"Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма", - пояснила "Российской газете" адвокат Ирина Калинина.
Теперь же удержания происходят по принципу "день в день": когда заплатили, тогда же и вычли налог. Таким образом, расчет НДФЛ теперь как бы "дробится", но итоговая сумма всей заработной платы у работника остается без изменения.
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