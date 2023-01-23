Те, кто был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает - Пригожин
10:00 23.01.2023 Источник: Газета.Ru
RT опубликовали видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил бойцов компании по возвращении из зоны СВО на Украине спустя 180 непрерывных боев.
Он заявил: «Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает».
Пригожин поблагодарил бойцов за их тяжелую работу по защите Родины. Газета.Ru
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