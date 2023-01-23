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НОВОСТИ

Япония, несмотря на тяжелые отношения с РФ, хотела бы заключить мирный договор — премьер

10:05 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал он.

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