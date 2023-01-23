ЕС заинтересован в использовании активов РФ для поддержки Украины, заявил Мишель — FT
10:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза «придадут новый импульс» дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Файнэншл таймс», фрагменты которого были опубликованы в понедельник.
По словам Мишеля, существует «серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса и решить этот вопрос». «Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», — подчеркнул политик.
«Я не думаю, что это должен сделать только ЕС, — заявил в свою очередь газете „Файнэншл таймс“ еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, — К нам должны присоединиться как минимум другие страны G7».
По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили 300 млрд евро активов Центробанка РФ и до 20 млрд евро активов российских бизнесменов. Однако, согласно утечкам в европейских СМИ, Еврокомиссия не имеет представления о том, где находятся 200 из 300 млрд евро замороженных российских активов.
НОВОСТИ
- 11:32 23.01.2023
- Помощь Запада Киеву будет буквально перемолота — Рябков
- 11:20 23.01.2023
- В ДНР образовано УФСБ России по региону, главой назначен генерал-майор Олег Боломожнов
- 11:05 23.01.2023
- ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира, убежден Путин
- 11:00 23.01.2023
- Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС, и. о. назначен Алексей Комиссаров
- 10:32 23.01.2023
- Германия в течение пяти лет может обогнать Японию по размеру ВВП
- 10:10 23.01.2023
- Около 100 тысяч клиентов Сбера протестируют платежный стикер
- 10:05 23.01.2023
- Япония, несмотря на тяжелые отношения с РФ, хотела бы заключить мирный договор — премьер
- 10:00 23.01.2023
- Те, кто был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает - Пригожин
- 09:32 23.01.2023
- Новые правила уплаты НДФЛ повлияли на размер аванса - СМИ
- 09:20 23.01.2023
- Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать