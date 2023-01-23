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ЕС заинтересован в использовании активов РФ для поддержки Украины, заявил Мишель — FT

10:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза «придадут новый импульс» дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Файнэншл таймс», фрагменты которого были опубликованы в понедельник.

По словам Мишеля, существует «серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса и решить этот вопрос». «Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», — подчеркнул политик.

«Я не думаю, что это должен сделать только ЕС, — заявил в свою очередь газете „Файнэншл таймс“ еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, — К нам должны присоединиться как минимум другие страны G7».

По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили 300 млрд евро активов Центробанка РФ и до 20 млрд евро активов российских бизнесменов. Однако, согласно утечкам в европейских СМИ, Еврокомиссия не имеет представления о том, где находятся 200 из 300 млрд евро замороженных российских активов.

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