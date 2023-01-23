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Германия в течение пяти лет может обогнать Японию по размеру ВВП

10:32 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в течение пяти лет может уступить Германии третье место в мире по размеру валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщила в понедельник газета «Санкэй» со ссылкой на расчеты экспертов исследовательского института при крупной страховой компании Dai-ichi Life («Дайити лайф»).

По состоянию на 2022 год, по оценке Международного валютного фонда, ВВП Японии превышал 4,3 трлн долларов. У Германии он был на 6,7% меньше. В 2023 году при сохранении нынешних тенденций разница сократится до 6% и, вполне вероятно, сойдет на нет в течение ближайших пяти лет, считают эксперты Dai-ichi Life.

В значительной мере они объясняют это невысокими темпами экономического роста в Японии. Сказывается также низкий курс иены по отношению к доллару, что сокращает ВВП страны при пересчете в американскую валюту.

Япония вышла на второе место в мире после США по размеру номинального валового внутреннего продукта в 1968 году. В 2010 году она уступила эту позицию Китаю, переместившись на третье место.

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