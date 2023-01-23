Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС, и. о. назначен Алексей Комиссаров

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

«Исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.