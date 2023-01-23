Помощь Запада Киеву будет буквально перемолота — Рябков
11:32 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки западных стран военной техники киевскому режиму будут перемолоты Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота», — сказал замминистра.
НОВОСТИ
- 11:20 23.01.2023
- В ДНР образовано УФСБ России по региону, главой назначен генерал-майор Олег Боломожнов
- 11:05 23.01.2023
- ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира, убежден Путин
- 11:00 23.01.2023
- Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС, и. о. назначен Алексей Комиссаров
- 10:32 23.01.2023
- Германия в течение пяти лет может обогнать Японию по размеру ВВП
- 10:20 23.01.2023
- ЕС заинтересован в использовании активов РФ для поддержки Украины, заявил Мишель — FT
- 10:10 23.01.2023
- Около 100 тысяч клиентов Сбера протестируют платежный стикер
- 10:05 23.01.2023
- Япония, несмотря на тяжелые отношения с РФ, хотела бы заключить мирный договор — премьер
- 10:00 23.01.2023
- Те, кто был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает - Пригожин
- 09:32 23.01.2023
- Новые правила уплаты НДФЛ повлияли на размер аванса - СМИ
- 09:20 23.01.2023
- Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать