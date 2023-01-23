Помощь Запада Киеву будет буквально перемолота — Рябков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки западных стран военной техники киевскому режиму будут перемолоты Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота», — сказал замминистра.