В России выявили 4 719 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 719, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 729 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 21 898 876 и 394 735 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 640 против 4 021 днем ранее, до 21 310 166.