Украина размещает боеприпасы на АЭС, зная, что ВС РФ не нанесут по ним ударов — СВР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Замысел киевского режима понятен. Подобно тому, как бандеровцы обстреливают города Донбасса и других приграничных регионов России из-за спин ни в чем не повинных мирных украинских жителей, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС», — сообщили в пресс-бюро.

«Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной „заблудившейся“ ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву. В этом в Киеве абсолютно убеждены с учетом молчаливого поощрения Западом украинских артиллерийских ударов по Запорожской АЭС», — отметил в СВР.