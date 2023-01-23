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НОВОСТИ

Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил Рябков

12:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В ближайшие дни», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

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