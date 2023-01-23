В Москве выявили 1 241 случай заражения коронавирусом за сутки
13:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 241 против 1 755 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 331 345 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 797 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 128, до 3 134 488.
НОВОСТИ
- 13:05 23.01.2023
- Польша не подчинится в случае официального отказа ФРГ на поставку танков Киеву — премьер
- 12:25 23.01.2023
- Послу Эстонии предписано покинуть Россию 7 февраля — МИД РФ
- 12:20 23.01.2023
- Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил Рябков
- 12:05 23.01.2023
- Украина размещает боеприпасы на АЭС, зная, что ВС РФ не нанесут по ним ударов — СВР
- 12:00 23.01.2023
- В России выявили 4 719 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 23.01.2023
- Помощь Запада Киеву будет буквально перемолота — Рябков
- 11:20 23.01.2023
- В ДНР образовано УФСБ России по региону, главой назначен генерал-майор Олег Боломожнов
- 11:05 23.01.2023
- ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира, убежден Путин
- 11:00 23.01.2023
- Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС, и. о. назначен Алексей Комиссаров
- 10:32 23.01.2023
- Германия в течение пяти лет может обогнать Японию по размеру ВВП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать