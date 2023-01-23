0
0
30
НОВОСТИ

В Москве выявили 1 241 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 241 против 1 755 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 331 345 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 797 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 128, до 3 134 488.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 23.01.2023
Польша не подчинится в случае официального отказа ФРГ на поставку танков Киеву — премьер
0
19
12:25 23.01.2023
Послу Эстонии предписано покинуть Россию 7 февраля — МИД РФ
0
119
12:20 23.01.2023
Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил Рябков
0
118
12:05 23.01.2023
Украина размещает боеприпасы на АЭС, зная, что ВС РФ не нанесут по ним ударов — СВР
0
139
12:00 23.01.2023
В России выявили 4 719 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
126
11:32 23.01.2023
Помощь Запада Киеву будет буквально перемолота — Рябков
0
213
11:20 23.01.2023
В ДНР образовано УФСБ России по региону, главой назначен генерал-майор Олег Боломожнов
0
217
11:05 23.01.2023
ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира, убежден Путин
0
196
11:00 23.01.2023
Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС, и. о. назначен Алексей Комиссаров
0
199
10:32 23.01.2023
Германия в течение пяти лет может обогнать Японию по размеру ВВП
0
290

Возврат к списку