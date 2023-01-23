В Москве выявили 1 241 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 241 против 1 755 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 331 345 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 797 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 128, до 3 134 488.