Послу Эстонии предписано покинуть Россию 7 февраля — МИД РФ

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Эстонии Маргус Лайдре должен будет покинуть Россию 7 февраля 2023 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

«23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — указали на Смоленской площади.

Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией.

«Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в заявлении.