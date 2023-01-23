Польша не подчинится в случае официального отказа ФРГ на поставку танков Киеву — премьер

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard («Леопард»), но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине», — сказал он. «Для нас главное на данный момент условие — сформировать по меньшей мере малую коалицию», — указал глава польского правительства.