ФСБ пресекла на Северном Кавказе акт терроризма, готовившийся по заданию спецслужб Украины
13:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ пресекла террористическое преступление, готовившееся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.
При обыске по месту жительства задержанного изъяты готовые к применению средства террора, добавили в ФСБ.
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