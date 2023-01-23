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НОВОСТИ

ФСБ пресекла на Северном Кавказе акт терроризма, готовившийся по заданию спецслужб Украины

13:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла террористическое преступление, готовившееся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

При обыске по месту жительства задержанного изъяты готовые к применению средства террора, добавили в ФСБ.

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