Силы РФ продвигаются практически на всех участках в ДНР — Пушилин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в ДНР, заявил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«[Российские силы] продвигаются практически на всех направлениях фронта», — сказал он.