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НОВОСТИ

Принятие новых мер в ЕС против Москвы из-за Украины будет сложным — Мишель

14:12 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что принятие дальнейших мер в ЕС в отношении Москвы из-за ситуации на Украине будет сложным. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в понедельник интервью испанской газете «Мундо».

«Я также могу сказать, что на Украине от нас ждут, что мы сохраним давление на Кремль с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них — сложнее предыдущего, — отметил Мишель. — У нас есть инструменты, но следующие шаги будут сложными».

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