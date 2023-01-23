Принятие новых мер в ЕС против Москвы из-за Украины будет сложным — Мишель

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что принятие дальнейших мер в ЕС в отношении Москвы из-за ситуации на Украине будет сложным. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в понедельник интервью испанской газете «Мундо».

«Я также могу сказать, что на Украине от нас ждут, что мы сохраним давление на Кремль с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них — сложнее предыдущего, — отметил Мишель. — У нас есть инструменты, но следующие шаги будут сложными».