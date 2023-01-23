Принятие новых мер в ЕС против Москвы из-за Украины будет сложным — Мишель
14:12 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что принятие дальнейших мер в ЕС в отношении Москвы из-за ситуации на Украине будет сложным. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в понедельник интервью испанской газете «Мундо».
«Я также могу сказать, что на Украине от нас ждут, что мы сохраним давление на Кремль с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них — сложнее предыдущего, — отметил Мишель. — У нас есть инструменты, но следующие шаги будут сложными».
НОВОСТИ
- 14:32 23.01.2023
- Диалог РФ с Японией по мирному договору в нынешних условиях вряд ли возможен — Песков
- 14:00 23.01.2023
- Призыв по мобилизации завершен, указ все еще действует по другим причинам — Песков
- 13:32 23.01.2023
- Силы РФ продвигаются практически на всех участках в ДНР — Пушилин
- 13:20 23.01.2023
- ФСБ пресекла на Северном Кавказе акт терроризма, готовившийся по заданию спецслужб Украины
- 13:05 23.01.2023
- Польша не подчинится в случае официального отказа ФРГ на поставку танков Киеву — премьер
- 13:00 23.01.2023
- В Москве выявили 1 241 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:25 23.01.2023
- Послу Эстонии предписано покинуть Россию 7 февраля — МИД РФ
- 12:20 23.01.2023
- Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил Рябков
- 12:05 23.01.2023
- Украина размещает боеприпасы на АЭС, зная, что ВС РФ не нанесут по ним ударов — СВР
- 12:00 23.01.2023
- В России выявили 4 719 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать