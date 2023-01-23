Диалог РФ с Японией по мирному договору в нынешних условиях вряд ли возможен — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Содержательный диалог с Японией по мирному договору сейчас вряд ли возможен, Токио присоединился к стану недружественных РФ стран, заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас. И своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует, и, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», — ответил представитель Кремля на вопрос о готовности Москвы общаться с Токио по мирному договору.