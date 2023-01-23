Цена нефти марки Brent превысила $88 за баррель
15:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена нефти марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE превысила $88 за баррель впервые с 5 декабря, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:31 мск стоимость Brent росла на 0,42% — до $88 за баррель.
К 12:34 мск цена Brent ускорила рост и находилась на уровне $88,1 за баррель (+0,54%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года растет на 0,53% — до $82,07 за баррель.
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