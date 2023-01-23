Лавров заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная, а настоящая
15:12 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Происходящее на Украине — уже не гибридная, а настоящая война Запада с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», — сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
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