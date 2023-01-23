Прекращение поставок оружия Киеву приведет к немедленной победе РФ — МИД Люксембурга
15:32 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение западных поставок оружия Украине приведет к немедленной победе России. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«Я не думаю, что войну можно прекратить с помощью поставок конкретного оружия для самозащиты украинцев. Если мы прекратим поставки оружия, война немедленно закончится. Но в каких условиях? В ужасающих — Россия победит. И она не остановится, она пойдет дальше. И поэтому нет никакого другого решения — мы должны помогать украинцам в войне против России. Война закончится, по моему мнению, когда Россия увидит, что она не может выиграть эту войну», — сказал Ассельборн.
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