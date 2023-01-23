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ВСУ массово перебрасывают резервы в Артемовск и Марьинку — Пушилин

16:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массовую переброску резервов в Артемовск (украинское название Бахмут) и Марьинку. Об этом в понедельник сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Помимо массовой переброски резервов в Артемовск противник также сконцентрировался на переброске резервов в Марьинку. Он пытается всеми способами затянуть наше продвижение. Но тем не менее метр за метром на марьинском направлении мы видим продвижение наших подразделений», — сказал он в эфире Первого канала.

В пятницу Пушилин заявил, что ВСУ пытаются перебросить в Марьинку технику, чтобы сдержать наступление российских сил.

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