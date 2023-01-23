Латвия понизит уровень дипотношений с РФ из солидарности с Эстонией — глава МИД
16:12 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс на своей странице в соцсети.
«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — говорится в заявлении. Причиной данных мер названа ситуация на Украине. Отмечается также, что МИД Латвии принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией.
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