0
0
94
НОВОСТИ

Власти Польши колебались, размышляя о разделе Украины в первые дни СВО — Сикорский

17:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) думала о возможности раздела Украины в первые дни специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник в эфире радио «Зет» бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский.

«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет, Украина могла пасть», — сказал политик, отвечая на вопрос, думало ли правительство Польши о разделе Украины.

«Момент колебания в политике в отношении Украины был. <…> А у [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана сохраняется до сих пор», — написал Сикорский в «Твиттере».

Слова Сикорского раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных заявлений. Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 23.01.2023
ВС РФ уничтожили на днепровском направлении пусковую установку американской РСЗО HIMARS
0
10
17:20 23.01.2023
Коран опять осквернили – на этот раз в Нидерландах
0
32
17:12 23.01.2023
ЕС ввел 4-й пакет санкций против Ирана, включив в черный список КСИР
0
61
16:32 23.01.2023
Силы РФ на запорожском направлении продвинулись на полосе в десятки километров — Рогов
0
131
16:12 23.01.2023
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ из солидарности с Эстонией — глава МИД
0
159
16:00 23.01.2023
ВСУ массово перебрасывают резервы в Артемовск и Марьинку — Пушилин
0
168
15:32 23.01.2023
Прекращение поставок оружия Киеву приведет к немедленной победе РФ — МИД Люксембурга
0
208
15:12 23.01.2023
Лавров заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная, а настоящая
0
237
15:00 23.01.2023
Цена нефти марки Brent превысила $88 за баррель
0
219
14:32 23.01.2023
Диалог РФ с Японией по мирному договору в нынешних условиях вряд ли возможен — Песков
0
263

Возврат к списку