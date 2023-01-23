Власти Польши колебались, размышляя о разделе Украины в первые дни СВО — Сикорский
17:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) думала о возможности раздела Украины в первые дни специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник в эфире радио «Зет» бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский.
«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет, Украина могла пасть», — сказал политик, отвечая на вопрос, думало ли правительство Польши о разделе Украины.
«Момент колебания в политике в отношении Украины был. <…> А у [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана сохраняется до сих пор», — написал Сикорский в «Твиттере».
Слова Сикорского раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных заявлений. Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он на своей странице в «Твиттере».
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