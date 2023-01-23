ЕС ввел 4-й пакет санкций против Ирана, включив в черный список КСИР

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС принял 4-й пакет санкций за «нарушение прав человека в Иране». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник в «Официальном журнале Евросоюза». В черный список попали 18 физических и 19 юридических лиц, включая Корпус стражей исламской революции и все его подразделения в различных провинциях Ирана.