ВС РФ уничтожили на днепровском направлении пусковую установку американской РСЗО HIMARS

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на днепровском направлении пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с экипажем. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», — сказал он.