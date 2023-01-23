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ВС РФ уничтожили на днепровском направлении пусковую установку американской РСЗО HIMARS

17:32 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на днепровском направлении пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с экипажем. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», — сказал он.

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