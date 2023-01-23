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НОВОСТИ

Кабмин РФ направит регионам 130 млрд руб. в 2023–2024 гг. на развитие инфраструктуры ЖКХ

18:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ направит суммарно 130 млрд рублей в 2023–2024 гг. на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах на условиях софинансирования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

«Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения, при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов», — сказал глава кабмина.

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