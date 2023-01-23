Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в 500 млн евро — Reuters

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник в ходе встречи достигли соглашения по выделению нового транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей отметил, что ожидает достижения консенсуса по этому вопросу среди глав МИД стран ЕС. Ранее в европейских СМИ сообщалось, что выделение этих средств блокирует Венгрия.