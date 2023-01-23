Прошедший год показал, кто друг России, а с кем «договариваться не о чем» — Медведев
19:20 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минувший год показал, кто является другом России, а с кем больше «договариваться не о чем». Об этом в понедельник заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы строить и дальше доверительные взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем», — сказал он на заседании бюро высшего совета «Единой России».
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