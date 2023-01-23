Пригожин заявил, что у него много «секретов и свидетелей», расстраивающих США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал США преступным синдикатом и заявил, что располагает множеством «секретов и свидетелей», которые расстраивают Вашингтон.

«У меня имеется много секретов, которые так расстраивают Америку, у меня имеются свидетели, которые помнят, как сотрудники ЦРУ готовили Усаму бен Ладена, привозили мешками деньги и оружие для ИГ (террористическая группировка „Исламское государство“, запрещена в РФ — прим. ТАСС) в Сирии и других странах. Они готовили бандитов и террористов по всему миру для того, чтобы везде — в Европе, Африке, Азии, Южной Америке — было неспокойно. Спокойно должно было быть только на острове голубой мечты под названием США», — отметил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба в понедельник в своем телеграм-канале.

Он считает, что задача США — «разрушить Россию на мелкие части, а потом взяться за Китай и остальных соперников», чтобы остаться самой большой и мощной страной в мире.

«Кто скинул единственные в истории человечества атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки без всяких последствий для себя? Кто устраивал войны и революции в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии, Мозамбике, Центральной Африке и так далее?» — указал Пригожин.

«Поэтому если считать ЧВК „Вагнер“ преступной организацией, то США — это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира. Из чего следует, что рядом с этим преступным синдикатом ЧВК „Вагнер“ больше похожа на полицию нравов», — цитирует его слова пресс-служба. При этом Пригожин обратил внимание, что большинство мировых держав стараются не конфликтовать США, а те правительства, которые все же дают Вашингтону отпор, «обычно объявляются антидемократическими, затем преступными, а после террористическими».

«ЧВК „Вагнер“ не совершала никаких преступлений, — резюмировал он. — Нам целыми днями пытались прилепить различные преступления в различных частях света. Но, в отличие от американских военизированных структур, ЧВК „Вагнер“ уничтожает исключительно врагов мира и преступлений не совершает».