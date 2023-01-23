Президент Бразилии предлагает подумать над созданием единых валют БРИКС и МЕРКОСУР
20:40 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил подумать над возможностью создания единых валют объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) для использования при взаиморасчетах.
«Если бы все зависело от меня, мы бы всегда торговали с другими странами в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара. Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?» — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
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