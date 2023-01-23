Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО — Эрдоган

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. Об этом он заявил в понедельник после заседания кабинета министров.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил он. Трансляцию вел телеканал ТРТ.