Права армян в Карабахе будут обеспечиваться Конституцией Азербайджана — Алиев

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Глава государства подчеркнул, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне, будут обеспечиваться на основе Конституции и законодательства Азербайджана», — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.