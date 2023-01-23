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Права армян в Карабахе будут обеспечиваться Конституцией Азербайджана — Алиев

22:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Глава государства подчеркнул, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне, будут обеспечиваться на основе Конституции и законодательства Азербайджана», — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

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