Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила — Вучич

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа находится, по сути, в состоянии войны, что бы ни говорили политики на континенте. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости <…>. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят», — сказал Вучич.